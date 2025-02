Filho de Simone Mendes vende os próprios brinquedos e lucra R$ 27 mil

Segundo Diniz, a criança pegou gosto pelo lucro e segue vendendo seus pertences mesmo após ter pagado a dívida. "O Henry já ultrapassou mais de 27 mil reais de faturamento sozinho. 'Ah, Kaká, mas ele é filho de famoso...' Não importa, cada um atira com as armas que tem. Ele está sozinho vendendo, não estou fazendo por ele. Então, ele tem tido a percepção e o gosto por trabalhar, faturar e correr atrás do resultado. Ele quer continuar vendendo e sabe que o dinheiro vai para o bolso dele", contou o empresário nas redes sociais.