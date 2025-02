Eliana desabafa sobre pressão estética: 'Discreta, mas com sensualidade'

Ela refletiu sobre pressão estética e ressaltou que aprendeu a ser mais gentil consigo mesma com a maturidade. "A maturidade me trouxe isso, de ser mais gentil comigo mesma, me comparar menos e me amar mais".

Para Eliana, as redes sociais reforçam pressões estéticas que não existiam na sua época de juventude. "Acho que o desafio da autoestima para as meninas que têm vinte e poucos hoje talvez seja até mais difícil do que na minha época, por causa das redes sociais, que muitas vezes acabam reforçando algumas pressões estéticas que oprimem a nós, mulheres, há décadas".