Duas personagens são assassinadas de forma terrível em 'Beleza Fatal'

Para despistar a vilã, Mariana se passa por Sofia. Lola oferece R$ 150 mil para a moça sair completamente de seu caminho.

Enquanto isso, Sofia, aliada a Alec (Breno Ferreira), descobre uma fraude na Loland. Esse assunto faz Viviane e Lola se voltarem uma contra a outra, já que a funcionária será acusada dos desvios de dinheiro.

Com isso, a ex-policial vira aliada da falsa Sofia e promete conseguir uma confissão de sua amante sobre o assassinato de Rubem (Rei Black). Viviane também descobre que Júlia é aliada de Mariana, mas as amigas dizem que se conheceram no abrigo quando crianças.

Para conseguir a confissão da esposa de Benjamin (Caio Blat), Viviane procura Lola na Loland. "Eu matei o Rubem. Eu matei o meu marido e mataria mil vezes se fosse preciso para me livrar daquele enconsto", confessa Lola enquanto é gravada por Viviane.

Depois disso, ela conta para a dona da Lolaland que Júlia ajuda Sofia na vingança. "A Júlia, a sua protegida, ela tá ajudando a Sofia", revela. "A Júlia e a Sofia juntas?", questiona a vilã. "Eu sempre desconfiei daquela garota", rebate a ex-policial.

As duas fazem sexo na Lolaland. Viviane sai do local acreditando que tem uma arma contra Lola nas mãos, mas o pior acontece e ela é assassinada.