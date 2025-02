Disputa de poder com Aline pode fazer Diogo sair logo do BBB, diz taróloga

Perguntei sobre o Diogo, se ele fizer esse papel de isolado, se isso o beneficia no jogo. A partir do que a gente tem agora nas cartas, ele sai. Não dá certo esse jogo isolado para ele, não. Ele sai, e ele sai rápido. É capaz que no próximo paredão ele já cai fora do jogo.

A Aline se fecha mais a partir de agora, depois que ela toma, para ir atrás do caminho dela de jogo mesmo. Agora, o Diogo sai prejudicado nessa história, ele está em maus lençóis e tem que caminhar com muito cuidado, ele sabe disso.

Ele também está querendo convencer ela de outro lado. Ele também está querendo dominar ela, ele também está tendo uma postura muito controladora.

Então, tem um quatro de copas aqui com a carta do carro, tem essa competição. Essa carta do carro é a energia da relação entre eles agora, que é uma carta que vai falar de ego. É uma disputa, quem puxa para cada lado? Só que junto com essa carta veio esse quatro de copas. É meio que assim, a Aline já está desgostosa porque o cara não foi legal com ela. E ele também.

Madama Brona

E como fica o futuro do casal?

A taróloga revelou a Chico Barney como ficarão Aline e Diogo daqui para frente no BBB, destacando que ela ainda vai sofrer bastante no programa.