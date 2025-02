Diogo muda o visual, e Aline se derrete no BBB 25: 'Tenho outro pra beijar'

BBB 25: Diogo Almeida tira a barba e muda o visual Imagem: Reprodução/Globoplay

Quando estava prestes a entrar no quarto nordeste, deu de cara com Gracyanne, que elogiou o novo visual. Nesta última quinta-feira (6), ela e o ator tiveram uma discussão após a sister retornar do Quarto Secreto.

Assim que Diogo entrou no cômodo, Aline ficou maravilhada com a mudança do ator. "Gostaram do novo participante?", questionou o brother.

A ex-policial militar não poupou elogios para o participante, afirmando que agora poderia voltar a beijá-lo. "Tá lindo! Véi, você tem umas covinhas enormes! Aiii! Tá lindo! Sério, tá lindo! Genteeee... Sério, tá lindo demais. Meninoo, que isso. É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa", brincou.

Aline não parou de saltitar pela casa após ver o novo visual de Diogo, algo que fez com que Vitória Strada caísse na risada. "Você tá muito apaixonada", constatou a atriz.

A baiana parou por um segundo, em choque, e garantiu que apenas estava dando apoio moral para Diogo. "Você chama isso de apoio moral?", rebateu Vitória, antes de Aline voltar a correr pulando pela casa.