'Dinheiro não é problema para mim': Bocardi sofre 1ª derrota em processo

Rodrigo Bocardi, 49, sofreu a primeira derrota no processo movido por um rapaz que teve o carro danificado em um acidente de trânsito em 2024. O veículo do jovem foi atingido por uma Land Rover Discovery dirigida pela mulher do apresentador, Ana Claudia, na marginal Pinheiros, em São Paulo.

O que aconteceu

A Justiça de São Paulo determinou que veículo seja consertado e entregue em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (limitada a R$ 10 mil). O mérito ainda não foi julgado. Segundo a decisão preliminar, o carro está na oficina indicada pelo apresentador desde setembro do ano passado.