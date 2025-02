Dieguinho: Dourado precisa ser mais cruel com o elenco do BBB 25

Apesar de investir em novas dinâmicas, as tramas dentro do BBB 25 não tem surtido efeito no elenco. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (7).

Um dos exemplos mais recentes foi a dinâmica em que obrigava os participantes a ficarem congelados, que durou pouquíssimo tempo e acabou com todos no Tá Com Nada. Dieguinho, apresentador do Central, defende que as punições deveriam ser mais severas.