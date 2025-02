Diego Hypolito teme novo Paredão e desabafa com Vitória no BBB: 'De novo'

Na madrugada desta sexta-feira (07), Diego Hypolito demonstrou preocupação com a possibilidade de enfrentar mais um Paredão no BBB 25. Durante uma conversa com Vitória, o brother desabafou sobre suas inseguranças após a recente Prova do Líder que consagrou João Gabriel como o Líder da Semana.

O que rolou

Com a proximidade de formação do novo Paredão, o ginasta demonstrou preocupação. "De novo Paredão, que merda", lamentou Diego Hypolito. Vitória tentou tranquilizá-lo. "Calma, a gente não sabe disso ainda", comentou a atriz.