Daniele Hypolito lembra rotina na ginástica: 'Só podia engordar 300 gramas'

Ela relatou que só podia engordar 300 gramas.

A gente pesava antes do treino da manhã e depois do treino da manhã. E aí entre o treino da manhã e a pesagem do treino da tarde, a gente só podia engordar 300g. Daniele Hypolito

Daniele explicou. "E não era 300g do peso que a gente pesou antes do treino, era 300g depois do peso que a gente perdeu no treino".

Ela conta ainda que demorou para que houvesse um acompanhamento profissional. "Até 2014, que foi quando começou a ter comitê multidisciplinar, a gente não tinha um acompanhamento de nutricionismo. Era o técnico que olhava e falava essas coisas."

Enquete UOL - BBB 25: em um possível embate você elimina Gracyanne ou Diogo? Diogo Almeida Globo/Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo