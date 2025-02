Chico: Pedido de anulação da Prova do Líder é a balbúrdia que o BBB precisa

A última Prova do Líder do BBB 25, que consagrou João Gabriel, tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (7).

O público acredita que o gêmeo manipulou o paraquedas para que ele não abrisse, e conseguiu uma boa pontuação na dinâmica. Aline também tentou fazer o mesmo, mas acabou levando uma chamada de atenção de um dos dummies que acompanhava a prova. "Ela ficou indignada. Eu gosto quando a Aline fica indignada. Queria muito que ela ficasse indignada mais vezes", disse Chico.