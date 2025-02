Diogo e Aline não foram os primeiros: Relembre casais que se votaram no BBB

O romance entre Diogo e Aline no BBB 25 começou com muita cumplicidade, mas uma reviravolta abalou a relação. Diogo usou seu contragolpe para indicar Aline ao paredão, estremecendo a relação entre os dois. Embora pareça um caso raro, a história de casais que se votaram dentro da casa mais vigiada do Brasil já aconteceu em edições anteriores.

Relembre

Juliana e Dourado. A advogada Juliana e Dourado tiveram um forte envolvimento no BBB 4. Mesmo com a proximidade entre os dois, Juliana indicou o brother ao paredão, culminando em sua eliminação do programa.