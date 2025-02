Camilla alfineta dinâmica do BBB 25: 'Óbvio que não ia dar certo'

Na mesa da cozinha do BBB 25 (Globo), Renata, Camilla e Daniele conversaram sobre o Tá com Nada, punição que toda a casa - exceto Gracyanne - está após o descumprimento da dinâmica do Freeze.

O que aconteceu

Renata apontou que o tempo de Tá com Nada ainda é pouco para que eles briguem entre si. "Dois dias de fome, a gente nem brigou ainda."