Bruna Linzmeyer faz série sobre a Aids no Brasil: 'Chorava lendo roteiro'

A falta de atenção e cuidado ao tratar de temas sensíveis pode ter comprometido o sucesso de "Emilia Pérez" (Jacques Audiard), que concorre ao Oscar ao lado do brasileiro "Ainda Estou Aqui".

O longa chegou forte, mas acabou perdendo fôlego às vésperas da votação do Oscar. A avaliação é da colunista Flavia Guerra, no programa Plano Geral desta quarta-feira (5). Ela destaca as polêmicas quanto à representatividade latina no elenco, clichês e comentários antigos da protagonista, Karla Sofía Gascón.

Houve uma falta de atenção ao entender que fariam um filme sobre uma transexual. Como a comunidade trans se enxerga? Não houve esse cuidado, esse debate e a conversa com a comunidade latina.

Flavia Guerra

Karla Gáscon, infelizmente, "derrapou" em suas falas e ao lidar com a repercussão delas, avalia Vitor Búrigo. Internautas resgataram comentários racistas e xenófobos, ao que a atriz adotou uma postura defensiva. "Não é de hoje que ela vinha fazendo esses comentários, mas agora o negócio pesou", diz ele.

Ainda que a repercussão seja expressiva, Vitor diz que vale a pena assistir ao filme, que tem estreia marcada para esta quinta-feira (6) no Brasil. "É um filme que rende debate", diz Vitor. "Vejo arestas no filme, mas gosto da ousadia", conclui Flavia Guerra.

