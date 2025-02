Belisa se revela mãe corajosa e busca filho secreto em local perigoso

Rodolfo e o melhor amigo de Roxelle conversam sem imaginar que são pai e filho. "Esse aqui é meu amigo Gigi", fala a loira. "Já conheço o Gilberto, ele é irmão de uma grande amiga", responde o ex-namorado de Belisa.

Enquanto isso, na casa dos Góis de Macedo, a mãe biológica de Gigi descobre sobre o jantar na casa da família Barros. "A Roxelle me disse que hoje ela ia jantar na casa do Gerson Barros", conta Sebastian (Fábio Lago). "Na casa do Gerson Barros? Isso não pode ser, Sebastian. O Gigi na casa do Rodolfo?", se espanta a mulher.

O irmão de Jô (Vitor Sampaio) tenta acalmar sua antiga patroa. "Calma, não é um problema de fato, dona Belisa. Eles não sabem que são pai e filho", diz ele.

Mesmo assim, ela decide ir até lá para tirar Gigi daquele lugar. "Belisa?", questiona Rodolfo ao ver a ex-namorada chegar. "O que você está fazendo aqui, Belisa?", também pergunta o funcionário da lanchonete de Neuza (Valdineira Soriano).

Belisa exige que Gigi vá embora da casa de Rodolfo Barros. "Eu vim pra te tirar daqui. Você vai comigo pra casa agora, Gilberto!", afirma.