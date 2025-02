Filha diz que Delma passou fome e lamenta crise da mãe ao chorar por comida

Joselma ficou bastante abalada na última quinta (6) quando os participantes do BBB 25 (Globo) foram colocados no Tá Com Nada. A punição significa tirar todos os alimentos dos participantes, deixando-os apenas com uma quantidade limitada de arroz, feijão e goiabada.

O que aconteceu

A pernambucana teve uma crise de choro após o anúncio do castigo. Em prantos, ela falou em desistir do reality show e lembrou do período em que passou fome.