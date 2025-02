BBB 1 teve pet, Marisa Orth e Faustão; como estão os ex-participantes?

A publicitária e produtora artística se manteve ocupada após sua saída do BBB, já que ela possui um espaço de eventos — o Faro Beach Club, no Leblon, no Rio de Janeiro —, além de participar do comando do festival Toca Que Eu Te Escuto, além de outros projetos de divulgação musical. Cris ainda tentou se eleger deputada pelo Rio em 2022, mas perdeu nas urnas.

Caetano Zonaro

Caetano Zonaro (BBB1) Imagem: Reprodução/TV Globo/Instagram

Primeiro eliminado da trajetória do programa, o modelo hoje atua como publicitário e diretor do site Vitrine Fashion, segundo suas redes sociais.

Aos 63 anos, Caetano está casado há mais de 40 com sua esposa Cristina e tem quatro netos, revelou recentemente ao Gshow.

Ele, que frequentemente compartilha imagens de ensaios e trabalhos antigos, também confessou que reassistiu à sua edição do BBB com os netos e se divertiu com a experiência.