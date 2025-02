BBB 25: Aline e Diogo dormem juntos no Quarto Fantástico

Diogo tentou fazer as contas de como está o quarto após o fechamento do Anos 50. "Maike e Gabriel subiram, minha mãe subiu e Gui subiu. Tem a cama no chão... acho que ainda deve ter uma cama lá. Eu não subi não."

Aline apontou. "Vou lá ver, se tiver."

No quarto, a sister encontrou uma cama vazia e se deitou. Porém, minutos depois, se levantou e foi até Diogo, que estava deitado em outra cama.

Os dois adormeceram juntos e abraçados.

Enquete UOL - BBB 25: em um possível embate você elimina Gracyanne ou Diogo? Diogo Almeida Globo/Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo