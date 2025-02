Web reage à nova dinâmica e se revolta com elenco do BBB 25: 'Flopou'

Internautas têm reagido às mais recentes atualizações do BBB 25 (Globo) no início da tarde desta quinta-feira (6).

O que aconteceu

Na tarde desta quinta, os brothers foram avisados que deveriam "congelar" e não se mexerem mais. Eles então pararam exatamente onde estavam, enquanto Gracyanne voltou à casa do BBB. A ordem, no entanto, só foi respeitada por alguns minutos, pois João Pedro correu para abraçar a sister e, em seguida, todos voltaram a se mexer e comemorar, mesmo sendo punidos com o Tá Com Nada.