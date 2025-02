Vladimir Brichta surpreende filha ao revelar ter 'furado olho' de ex-colega

Vladimir Brichta, 48, revelou já ter se envolvido com a ex-namorada de um antigo colega de trabalho - e mantido a relação em segredo a pedido da própria.

O que aconteceu

O ator não expôs a identidade dos demais vértices desse triângulo amoroso. "Errei quando ele [colega de trabalho] me perguntou se eu estava namorando ela [a ex-namorada do colega de trabalho] e eu disse que não?", questionou ele ao trio de apresentadoras do podcast Clube do Erro - entre elas, sua filha Agnes Brichta, 28, que se surpreendeu ao descobrir a 'travessura' do pai.

Ana Hikari, 30, discordou que Vladimir tenha errado ao esconder a relação do ex-colega. "Não errou", opinou ela, que também apresenta o podcast.