BBB: Thamiris aconselha Aline sobre aproximação com Diogo: 'Avalia'

Aline respondeu de forma tranquila. "Eu tô levando na tranquilidade", comentou a baiana.

Ainda assim, Thamiris deixou claro seu desconforto com algumas situações. "Amizade pode ter, mas tem coisas que, se fosse comigo. Dá uma segurada, que tá too much, tá forçado, parece uma outra coisa. É algo que eu não faria. É igual quando a gente termina e o cara, no rolê, quer ficar do nosso lado", aconselhou.

Com um semblante reflexivo, Aline desabafou sobre Diogo. "Tem um tempo que tô me sentindo desconfortável em vários momentos", contou a policial. Thamiris foi direta em sua resposta. 'Se algumas coisas te fazem sentir desconfortável, já está na hora de cortar. Não é mais sobre deixar a pessoa mal. É sobre você ficar mal para deixar a outra pessoa bem. Até quando?", questionou.

Aline tentou justificar sua postura, mostrando preocupação com os sentimentos de Diogo. "É isso que estou tentando não pesar para a pessoa não se sentir rejeitada. Querendo ou não, eu continuo achando ele um cara legal", contou. Thamiris rebateu, apontando que certos comportamentos já ultrapassavam os limites. "Amiga, não se sentir rejeitado é ele vir falar e você continuar falando, e não no ao vivo ele pegar você".

Aline concordou com a análise de Thamiris. "Tem momentos que não cabem". Thamiris completou o raciocínio, reforçando que a situação podia passar uma mensagem errada. "Vem e encaixa tipo 'a gente tem um clima ainda'".