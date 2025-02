Sou livre até para xingar no Pesadelo na Cozinha, diz Jacquin: 'TV me paga'

A limpeza é a minha maior cobrança, é muito importante. A limpeza não é uma obrigação, não é um mérito, tem que ser normal. Deve ser presente e não pode ter nada de sujo. Então, eu cobro mesmo e vocês vão ver.

"Não adianta gritar mais que eu"

Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta resgatar 12 restaurantes da falência Imagem: Renato Pizzutto/Band

Pesadelo da Cozinha estreia a quarta temporada nesta sexta-feira (7), no Discovery Home & Health, e dia 11, na Band, com 12 episódios inéditos. A 3ª temporada foi gravada no início de 2020, mas a pandemia da covid-19 obrigou a produção a parar as filmagens com apenas quatro episódios.

Jacquin afirma que a pandemia mudou o mundo e as pessoas, mas não os restaurantes visitados pelo programa: "a mesma situação, tudo bagunçado". O que, realmente, não engulo é a falta de cuidado. Como donos do restaurante e garçom cozinham? Eles tentam se colocar num personagem e isso me deixa nervoso. Não gosto porque não adianta gritar mais que eu. É estar fugindo do problema."