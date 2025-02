Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 7 a 15/2

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.

Sexta-feira, 14 de fevereiro