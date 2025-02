Repórter da Globo reage a estadia de R$ 2 mi no PA: 'Tranquilo ir para COP'

"Vai ser tranquilo ir para a COP30 em Belém...", ironizou o repórter.

Outras hospedagens em Belém no período marcado por Victor também tem alto valor. Conforme Splash checou no site de busca com o filtro das acomodações com valor mais alto, a sugerida para o repórter da Globo apareceu "apenas" como terceira opção mais cara.

Em segundo lugar ficou um apartamento de luxo localizado na região de Umarizal por R$ 2.306.880,00 para aluguel nos doze dias. Já o primeiro lugar ficou por R$ 2.435.496 em propriedade nomeada como "Casa alto padrão COP30".

Com o filtro de café da manhã e opções mais baratas para os doze dias, os três valores mais baixos que apareceram eram de: R$ 979,00; R$ 2.028,00; e R$ 2.677,00.

Valor encontrado pelo repórter da Globo Victor Ferreira Imagem: Reprodução/Instagram