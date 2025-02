'Tratamento sem avanços': o que se sabe sobre a saúde do rei Charles 3º

Os rumores sobre a saúde do rei Charles 3º também não são animadores. "Ele não está avançando [no tratamento] como sua nora [princesa Kate Middleton] e soube que ele está fazendo esforços sobre-humanos para permanecer no comando até o último momento", sugeriu a especialista em assuntos reais.

No Natal do ano passado, o monarca agradeceu aos médicos e enfermeiros pelos cuidados. Em outubro, ele precisou ser acompanhado por dois especialistas em sua viagem para a Oceania — para evitar que se esforçasse demais e seguisse à risca o tratamento

Após o anúncio oficial da doença, em fevereiro de 2024, especularam que o rei Charles 3º enfrentava um câncer de próstata. O Palácio de Buckingham negou a informação e reforçou que a descoberta do tumor aconteceu depois de um tratamento para uma próstata aumentada

A revista In Touch indicou que o monarca está com um câncer de pâncreas e recebeu dois anos de vida. O Palácio não se pronunciou sobre as afirmações.

Pronunciamento da família real

Rainha Camilla, 77, disse que ele estava "indo muito bem" no tratamento. No entanto, em outra oportunidade, revelou que ele "não fazia o que mandavam".