Punição, choro e ameaça de desistência: o que aconteceu na volta de Gracy

Gracy então revelou que o último paredão foi individual e que sua irmã foi eliminada. Assim que todos foram para sala, o Tá Com Nada foi confirmado pelo Big Boss, que também revelou o fim das duplas. "Agora é cada um por si", afirmou.

BBB 25: Participantes entram no Tá Com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

Enquanto a produção do programa retirava todos os alimentos da casa, os participantes ficaram na área externa. No Tá Com Nada, os jogadores poderão se alimentar apenas com o básico, como arroz, feijão, goiabada e café.

Joselma, que já estava tensa com a possibilidade de restringirem os alimentos, começou a chorar. Amparada por Diego Hypolito, a dona de casa afirmou que não aguentaria mais o confinamento, ainda mais sem ter Guilherme como sua dupla.

Com medo de passar fome e não ganhar mais nenhuma prova, a sister afirmou que desistiria do programa. Abraçado com Joselma, o ginasta fez questão de exaltar a força da participante.