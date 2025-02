Preta Gil realiza nova cirurgia para suturar pontos: 'Estou medicada e bem'

Preta Gil revelou que foi submetida a um novo procedimento cirúrgico para suturar os pontos da cirurgia anterior que tinham aberto.

O que aconteceu

Preta contou que a nova cirurgia foi realizada na quarta-feira (5) e tranquilizou os fãs. "Oi amores, vindo aqui dar um oi que eu não dei. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo bem. Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Hoje já estou bem, com dor, mas bem, medicada, maquiada e estou aqui".

Cantora disse que tem vivenciado o sentimento de que está perdendo momentos importantes por causa da doença, mas que tem resistido. "Quando você vê uma coisa acontecendo, você não está presente e você fica com medo de perder, de não estar pertencendo, de não estar vivendo aquilo e quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus. Quando eu vejo alguém comendo na Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma [sensação] assim gritante. Mas eu estou resistindo".