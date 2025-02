BBB 25: Péricles é próxima atração e vai levar pagode para festa de sexta

O cantor, que já esteve na casa mais vigiada do Brasil anteriormente, está animado de voltar ao reality. "Fazer um show no Big Brother Brasil, para mim, vale muito. Estou muito feliz com a chance de fazer parte da trilha sonora de quem está na casa e de quem também está curtindo o BBB 25. A característica principal do nosso show é emoção sempre em alta, é claro, junto com um bom pagode para todo mundo dançar. A nossa expectativa é que seja maravilhoso, com essa junção de todo mundo sambando e se emocionando", disse o artista.

Além de resgatarem memórias românticas ao som das músicas de Péricles, os participantes também vão conseguir se transportar por alguns minutos para diferentes lugares do mundo. Em um set imersivo montado no gramado, brothers e sisters poderão escolher paisagens representando lugares de dentro e de fora do país como fundo enquanto produzem um vídeo especial. Acessórios e peças de roupa disponíveis no local ajudam a completar a atmosfera.

