Pasin: Gracyanne tem jogo nas mãos e deve ser eliminada se não fizer nada

A volta de Gracyanne Barbosa para o BBB 25 na tarde desta quinta-feira (6) não foi tão emocionante quanto o público esperava. Este foi um dos assuntos do Splash Show de hoje.

A musa fitness, que estava confinada no Quarto Secreto desde terça-feira (4) após o Paredão, voltou para o jogo no momento em que os colegas de confinamento estavam paralisados. Eles tinham que se manter parados, mas João Pedro acabou se emocionando ao rever Gracy. A punição foi o Tá Com Nada para todos os brothers.