Otaviano Costa diz que virou 'terror dos médicos' após aneurisma no coração

Ele explicou que saiu do hospital "totalmente perdido, sem chão", mas como era o aniversário de sua esposa, Flávia Alessandra, esperou passar para poder contar. "Contei para a Flávia, nós choramos, nos abraçamos, ficamos em silêncio e no dia seguinte, ela entrou realmente no circuito e foi uma grande pilastra dessa situação. Desde então, ela não saiu do meu lado".

Otaviano destacou que a necessidade de fazer a cirurgia mudou sua perspectiva de vida e o fez repensar toda sua trajetória. "Estava enfrentando a morte e depois disso, virou uma chavinha dentro da minha cabeça, porque havia uma possibilidade, não era incurável ou irreversível, então passei a enfrentar a vida. A lutar a favor dela".

Costa disse que decidiu expor seu diagnóstico para ajudar outras pessoas, inclusive com uma palestra em que fala sobre o assunto. "Comecei a receber centenas de mensagens de diferentes pessoas do país, contando um pouco a história de cada um. Virei o serviço de atendimento ao cliente da saúde, e comecei aleatoriamente a responder por texto".

Hoje, falo que sou fruto de um milagre da vida, quem sobrevive um negócio desse, mentalmente e fisicamente, a cicatriz que carrego no peito, é o meu milagre da vida. Estou liberado, tanto de dieta quanto de exercício físico. Pratico esporte, corro, ando, nado, faço academia. Tudo o que tenho vontade. Vivo ainda mais de peito aberto para todas as coisas da vida. O que posso falar para as pessoas é não deixem de cuidar da saúde. Acho que este foi o maior aprendizado que tive. A vida é boa demais para você não cuidar daquilo que é mais precioso além da sua família. É cuidar de si e não deixar a rotina te engolir.

— Otaviano Costa