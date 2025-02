Joselma cai no choro após brothers irem para Tá Com Nada: 'Quero ir embora'

Joselma: "Não vou aguentar! Eu vou embora para minha casa. Eu não faço questão de muito, Deus já me abençoou. Mas questão de comida me afeta demais. Eu não vou ficar aqui, não vou mais me humilhar por uma migalha. Dinheiro não vai trazer minha paz".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

0:00 / 0:00