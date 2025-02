'Dublar também é interpretar', diz Sandra Oh sobre animação 'Invincible'

O personagem principal é Mark Grayson, garoto de 17 anos que é filho de Omni-Man, que veio do planeta Viltrum para se tornar o super-herói mais poderoso da Terra. Se a vida já era complicada para o rapaz, fica bem pior quando ele também ganha superpoderes. Kirkman admite com tranquilidade as comparações: "Sim, Superboy e Homem-Aranha são inspirações para mim".

Cena da animação 'Invincible' Imagem: Reprodução

Ele explicou para Splash as razões de super-heróis adolescentes serem tão atraentes para o público. "Acho que a adolescência é mesmo um grande período para contar histórias. Você ainda está tentando descobrir o que vai ser na vida, é um tempo de exploração. Você pode ter bons personagens, masculinos ou femininos. É muita coisa para eles. Ganhar superpoderes, esconder isso de todo mundo, sofrer ameaças de todos os lados... Eu, particularmente, gosto de escrever sobre as angústias adolescentes."

Kirkman veio ao Brasil acompanhado das atrizes Sandra Oh, que dubla Debbie, a mãe de Mark, e Gillian Jacobs, que faz a voz de Samantha Eve, mais uma integrante do enorme time de super-heróis do desenho. Pela primeira vez num evento do tipo, Sandra estava empolgada com a CCXP. Já Gillian é veterana de algumas participações na Comic-Con de San Diego, mas veio ao Brasil pela primeira vez. "A recepção é tão calorosa que tive vontade chorar", disse.

Para a terceira temporada, suas personagens continuam importantes na trama. Samantha, interesse romântico de Mark, terá de se isolar com as consequências de novos rumos no roteiro. Já Debbie, segundo a própria Sandra, se confrontará com um medo comum a todas as mães. "O maior desafio dela é ser incapaz de proteger seu filho das ameaças que o perseguem. Creio que é uma preocupação adulta, uma preocupação de todas as mães, mas aqui levada a um caso extremo."

As duas atrizes só agora têm esse trabalho regular de dublar uma série. Aos 53 anos, Sandra Oh é conhecida no mundo todo, com uma centena de trabalhos no cinema e no streaming, onde brilhou, com destaque em duas séries muito badaladas: "Grey's Anatomy" e "Killing Eve". Gillian fez séries bem-sucedidas, como "Community", e outras esquisitas, como "Love".