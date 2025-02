BBB: Mãe de Diego lembra homofobia e diz que filho 'poderia não estar aqui'

Ela admite que sofreu ao ver o filho sendo alvo de discriminação, mas seguiu o apoiando. "Como mãe, isso me causava dor, porque o Diego sempre amou o que fazia. Era preconceito e chacota de todos os lados, mas, graças a Deus, isso nunca parou o Diego. Mesmo que isso me doesse como mãe, eu tentava não demonstrar para ele".

A matriarca também aponta que o preconceito sofrido pelo filho poderia ter tido consequências graves. Segundo Geni, Diego chegou a esconder a sexualidade por muito tempo para se proteger. "O Diego, como homossexual, não podia ser quem realmente era, sentia medo, vergonha e enfrentava muito preconceito. Ele passou por muito sofrimento psicológico, viveu situações horríveis, e eu agradeço a Deus todos os dias por ter meu filho comigo. Ele poderia não estar aqui, e isso me dói só de pensar".

A nossa família sempre foi unida, sempre acolhemos o Diego. E, como a Dany disse, só nós sabemos o que passamos. Poderíamos não ter ele mais com a gente, e isso me assusta

Por fim, Geni reforça a importância do apoio familiar a filhos LGBTQIA+. "Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pai ou mãe, seria: abracem seus filhos, acolham seus filhos, conversem com seus filhos. Tem coisas que só o amor de um pai e uma mãe pode curar. Temos que amar nossos filhos do jeitinho que eles são".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.