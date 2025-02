Lexa completa 16 dias de internação; relembre histórico do caso

Darlin Ferrattry, 46, mãe da cantora, comentou o drama da filha em 24 de janeiro, mas não deu maiores detalhes sobre seu quadro clínico. "Prefiro que o hospital fale sobre isso. Ela está sendo muito bem cuidada, com médicos bem dedicados e que dão todo o suporte. Ela acabou de ser medicada na minha frente e eu vi o cuidado e o amor. Acho que é pensamento positivo e que vai dar tudo certo", afirmou ela na ocasião, ao portal Leo Dias.

Na última quarta-feira (5), vários familiares de Lexa se manifestaram nas redes sociais, pedindo orações por ela e pela filha que espera, Sofia. "Independentemente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia. Acredito que a fé move montanhas. Vamos com a gente nessa corrente, por favor", pediu o ator Ricardo Vianna, 32, marido da cantora e pai da criança. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa", publicou Darlin Ferrattry. "Minha Sofia precisa das suas orações com minha irmã Lexa. Seja qual for a sua religião, entre nessa corrente do bem, porque precisamos de vocês", escreveu a cantora Wenny, 16.