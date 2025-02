BBB: João Pedro recusa ceder cama para Aline e Vinicius: 'Nem se me pagar'

No início da manhã desta quinta-feira (6), uma reviravolta movimentou o BBB 25 após o fechamento do Quarto Anos 50 por tempo indeterminado. A decisão foi uma consequência direta da escolha de Camilla e Thamiris, que preferiram ficar com o dinheiro durante a dinâmica "Pegar ou Guardar". O fechamento gerou tensão entre os participantes, que agora precisam reorganizar os locais de descanso para acomodar participantes que estavam no quarto agora interditado.

O que houve

O brother demonstrou indignação ao receber pedido para ceder sua cama. "Eu vou sair de onde estou dormindo desde o primeiro dia para os outros que perderam o quarto lá embaixo?", questionou.