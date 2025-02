BBB: João Gabriel aconselha Diogo sobre investidas em Aline: 'Fica feio'

Diogo, por sua vez, demonstrou que está ciente de seu comportamento. "Eu sei, mas não tô indo atrás de uma maneira desproporcional. Tá tendo um equilíbrio. A troca tá sendo equilibrada. Se eu achar que ela não tá querendo, que não foi o que demonstrou até agora, eu também dou uma segurada, entendeu?" respondeu o ator demonstrando que está atento aos sinais de Aline.

João Gabriel, de forma bem-humorada, fez uma comparação sobre o jogo e o momento que Diogo vive. "Você acertou no ninho, mas pegou o passarinho errado." Diogo, sem perder a calma, apenas respondeu. "Por que errado?". João Gabriel, com um sorriso, finalizou: "Na hora do Paredão, você acertou o ninho, mas pegou o passarinho errado. Mas tá bom!", frisou.

Diogo absorveu o conselho de João Gabriel, mas prometeu um novo bate-papo. "Amanhã a gente conversa!", concluiu o ator.

