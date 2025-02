João Lucas defende Bruna Marquezine e nega climão com família de Leonardo

Cantor ressaltou que, embora as redes sociais deem uma "sensação de proximidade, essa sensação é falsa". Eu já estive em inúmeros lugares, e com pessoas que ninguém nem imagina, e não é por isso que essas ocasiões tiveram menos valor? Muito pelo contrário! Ao mesmo tempo, eu já estive em lugares onde o que estava acontecendo não correspondia com o que parecia nas redes sociais".

Ele reafirmou que não tem como saber o que de fato rolou, se você não estava presente. "Não dá para saber nada, a menos que você esteja presente. 'Ah, mas não postou nada agradecendo'. Vocês não conseguem agradecer pessoalmente ou pelo WhatsApp? Só é de verdade se for num story?".

Bruna Marquezine foi criticada por ir à fazenda de Leonardo, mas não posar para fotos com os familiares do sogro. Além disso, a atriz também não registrou os momentos com a família de João Guilherme nos stories de seu perfil no Instagram. Marquezine não se manifestou sobre as críticas.