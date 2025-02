Gracyanne está nervosa após entender jogo no BBB, diz taróloga

A vidente jogou as cartas também perguntando como será o futuro de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil, e as respostas foram positivas.

O futuro dela no jogo é a Carta do Sol. Então ela tem carisma, ela tem sucesso. Mas a popularidade dela se deve muito a esse três de espadas. Aqui você vê também um coração partido. Porque a irmã dela saiu, porque ela está entendendo várias coisas no jogo.

Acho que ela pode ter se sentindo injustiçada, que o povo tirou ela agora que elas estavam começando a se posicionar para algo que elas acreditavam. Mas ela tem um bom futuro.

O que eu perguntei também é como é a recepção do público com ela. E aqui que eu acho que realmente o público tem muitas reservas e muita resistência a aceitar ela. Também porque o primeiro conflito dela já é contra um homem, isso é sempre antipático para uma mulher falar da postura de um homem no geral para o Brasil, no país que a gente vive.

E também porque ela desafia muitas coisas do jeito que ela é, com a aparência dela. Então tem muita resistência por parte do público, mas ela está muito inteligente agora e ela tem muito brilho ainda.

Madama Brona

