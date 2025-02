Heloísa Perissé sobre novo amor após separação: 'Me sinto uma gostosa'

Heloísa Perissé, 58, sobre fase solteira após o fim do casamento com o diretor Mauro Farias, 64, em entrevista a Heloisa Tolipan.

O que aconteceu

A atriz falou que está aberta a um novo amor após o fim do seu casamento de 22 anos. "Continuo acreditando no amor. Acho que ele em si, é potente demais pra ser definido. É absoluto. O relacionamento é a parte mais rasa do amor."