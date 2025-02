Que horas Gracyanne Barbosa voltará para a casa do BBB 25?

A musa fitness retornará à casa na manhã desta quinta-feira (06), logo após o programa "Mais Você", por volta das 11h45. O anúncio foi feito pelo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, durante o programa ao vivo da noite de ontem (05).

Gracyanne retorna em meio à dinâmica do Freezer. A casa vai ser surpreendida por uma voz que vai mandar todos os participantes ficarem parados, congelados. Será neste momento que Gracyanne entrará na casa.

Os brothers não poderão se mover. Caso isso aconteça, toda a casa será penalizada, conforme revelou Tadeu Schmidt. Como punição, todos serão rebaixados para a condição de 'Tá com Nada', exceto a Gracyanne, que volta imune e com lugar garantido no VIP.