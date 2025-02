Gracyanne revela mágoa com Aline no BBB: 'Não precisava me falar'

Gracyanne: "Fiquei um pouco chateada com a Aline. Ela falou que tinha votado em mim porque achava que eu votaria nela, e beleza. Até se fosse outro motivo, beleza, mas aí não precisava me falar. E ela veio se justificar. E o Vini. E no confessionário não foi isso".

Camilla: "Tu conseguiu ver o confessionário?".

Gracyanne: "Sim. Ela falou que votou em mim porque eu não me posicionava, estava me protegendo... Poxa, a gente trocava bastante para ele chegar e falar comigo, chegar e me dar um toque de 'pô, se posiciona mais', se é isso o que ele achava. Eu considero muito eles. Se eles tivessem falado isso [no confessionário], mas não tivessem falado nada pra mim, beleza, é o que eles acham. Mas chegou e falou: 'A gente votou em você só porque achava que você votaria na gente'".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas