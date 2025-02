Gracy relata experiência de assistir ao BBB 25 no Quarto Secreto: 'Chatão'

Maike concordou com a análise de Gracy. "Tá chatão o programa", disse. "Chatão. Aí, o tempo inteiro pedindo desculpas, se justificando, e que não sei o quê... E tá tudo bem?", complementou a musa fitness.

Gracyanne reafirmou que os participantes não devem ficar se justificando toda hora. "Ai, que saco! Juro que eu tava assistindo ontem algumas coisas que eu já comentei com vocês e pensei: 'C***lho, sério?' Aqui não é um lugar pra nada acontecer".

