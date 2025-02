Gracyanne cita arrependimento com Belo: 'Errei e assumi para o Brasil'

Gracyanne: "Todo mundo está sujeito a errar. Mas eu, na vida, sou assim: se eu erro com alguém, eu peço desculpas. Se eu erro, eu vou pedir desculpas, mas não vou ficar justificando coisa que não tem justificativa, sabe? 'Cara, errei, dei mole, mas vou lutar para acertar agora'. E é isso".

Diogo: "É exatamente o meu movimento".

Gracyanne: "Agora se eu errei com você e você me perguntar, eu vou responder. Não vou correr. Você falou uma coisa da minha vida, que eu errei, e errei fora [do reality], e eu não corri. Independente do motivo que me levou a fazer, eu falei: cara, errei. E me arrependo muito. Só que eu só podia pedir desculpa, porque eu errei. E eu não fiz isso escondido. Poderia ter feito. E eu assumi isso para o Brasil inteiro, e me arrependo muito do que eu fiz, porque o Belo é o homem da minha vida. Só que eu não corri. Eu tive motivos. Ele errou pra caralh* também, mas eu não falei: 'Eu errei, mas ele errou também', porque o erro do outro não justifica o seu. Se ele um dia quiser falar o que ele errou, tanto faz. Só que eu errei, e eu assumi isso para o Brasil inteiro e para ele. E vou continuar sempre me justificando, porque o erro dele não justifica o meu. Ninguém sabe o que ele fez. Eu continuei errada, independente do que ele fez".Em abril de 2024, o colunista de Splash, Lucas Pasin, divulgou que Gracyanne e Belo estavam separados há oito meses. Eles ficaram juntos por mais de 15 anos. A musa fitness admitiu que viveu um affair com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto ainda estava casada, mas que não considera o caso uma traição, pois o envolvimento aconteceu quando o casal estava brigado e Belo estava ciente.

