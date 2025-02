Globo 'gasta ideias' e futuro do BBB 25 preocupa, diz Chico Barney

A produção do BBB 25 apresentou uma dinâmica nova nesta quinta-feira (6), em que os brothers precisavam ficar paralisados quando Gracyanne Barbosa retornou para a casa depois de seu tempo no Quarto Secreto. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (6).

No entanto, a dinâmica acabou durando pouquíssimo tempo. Como punição, toda a casa foi para o Tá com Nada —exceto Gracyanne. Para Chico Barney, esse resultado vem da união que os participantes têm tido entre si, com poucos conflitos.