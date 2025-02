Gisele escolhe nome do terceiro filho e homenageia a natureza, diz revista

Gisele Bündchen já escolheu o nome do terceiro filho, disse fonte ao site da revista People. O informante também revelou que o bebê é um menino.

O que aconteceu

Notícia do nascimento do filho de Gisele com o namorado Joaquim Valente veio nesta quarta-feira (5).

Gisele já era mãe de Vivian Lake, 12, e Benjamin Rein, 15. De acordo com a fonte da People, o terceiro filho de Gisele tem River — rio, em português — como nome do meio.