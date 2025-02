'Garota do Momento': Anita e Alfredo são flagrados na hora H da pior forma

Nelson (Felipe Abib) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Bia acata o pedido do pai. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico. Eugênia comemora o aniversário de Topete.

Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.