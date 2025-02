Fernanda Lima diz que não pediu prisão de Eduardo Costa, apesar de ofensas

Defesa diz desconhecer "eventual mandado de prisão" contra Eduardo Costa. A Splash, os advogados do sertanejo afirmaram que ele "será notificado para prestar esclarecimentos nos autos, o que fará em tempo hábil".

Eduardo Costa, inclusive, está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos, por meio de seus advogados.

— nota da defesa do sertanejo

Relembre

Sertanejo chamou a apresentadora de "imbecil" após uma das edições do programa "Amor & Sexo" (Globo). Ele também afirmou que a atração era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora.

Ele chegou a se desculpar publicamente com Lima. Após a polêmica, o sertanejo disse que foi "um babaca" pelas ofensas e ataques feitos contra a apresentadora. "Me arrependo profundamente. Acho que eu fui um babaca naquele momento ali. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Acho que temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima. Respeito demais as posições dela. Respeito as posições contrárias daquilo que eu penso. Eu é que não fui democrático naquele momento", disse ele na época.