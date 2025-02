A reação do filho de Erasmo Carlos sobre música ícone de 'Ainda Estou Aqui'

"Gente Aberta", outra música do mesmo disco, ficou no topo das mais tocadas após as buscas pelo disco. A partir de "É preciso dar um jeito, meu amigo", mais faixas de Erasmo ficaram em evidência e conquistaram o público.

Depois que os discos chegaram às plataformas, "Gente aberta" se tornou a mais ouvida. Então, a gente sabia que a redescoberta desse lado da obra do Erasmo ia acontecer. E é um lado de que ele gostava muito, depois da Jovem Guarda e sem serem as músicas mais conhecidas Leonardo Esteves

Erasmo Carlos na capa de seu disco 'Carlos, Erasmo', de 1971 Imagem: Divulgação

Emoção e expectativa

Leonardo acredita que a música ganhará mais destaque ainda com essas três indicações do filme ao Oscar. "Eu, como mero emissário do legado do meu pai, fico emocionado imaginando ele aplaudindo na plateia, com uma pipoca na mão, e pensando: 'Eu cheguei de muito longe, e a viagem foi tão longa?", refletiu o filho de Erasmo, ao O Globo.

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou "Ainda Estou Aqui" elogiou a escolha da trilha sonora. Segundo o escritor, nenhuma música que ele próprio indicou entrou na playlist do filme.