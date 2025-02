Estelionato, sexo pensando em criança e mais: as polêmicas de Eduardo Costa

Estelionato

Em 2021, Eduardo Costa disse ter levado um calote do ex-jogador de futebol Fábio Júnior Pereira. O cantor afirmou que vendeu por R$ 10 milhões sua casa no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, mas não recebeu o dinheiro. O ex-jogador, por sua vez, disse que chegou a assinar o contrato, mas fez um "distrato informal" após seus advogados descobrirem irregularidades no imóvel.

Em 2022, Eduardo Costa virou réu por estelionato no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No ano seguinte, no entanto, o jogo virou: Fábio Júnior foi condenado a pagar R$ 1 milhão a Eduardo Costa.

Arrependimento por apoio a Bolsonaro

Eduardo Costa fez live com Bolsonaro durante a corrida eleitoral de 2018 Imagem: Reprodução/Facebook

Nas eleições de 2018, Eduardo Costa fez campanha para Bolsonaro. Ele participou de lives com o então candidato e, num clipe que viralizou no TikTok, afirmou: "Bolsonaro presidente, e o resto é filho da p***!". Em 2023, no entanto, se disse arrependido do envolvimento com a política, porque seus posicionamentos fizeram algumas pessoas terem "antipatia" por ele. O cantor afirma que isso reduziu sua agenda de shows e gerou um prejuízo de R$ 5 milhões.