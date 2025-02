Eduardo Costa nega condenação e ainda considera Fernanda Lima uma 'imbecil'

Eduardo Costa, 46, negou que tenha sido condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em um processo movido por Fernanda Lima, 47, e afirmou manter os ataques feitos contra a apresentadora em 2018.

O que aconteceu

Costa se manifestou após o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitar à Justiça estadual que sua pena seja substituída para privativa de liberdade, nesse caso, se o pedido for deferido, ele pode ser preso. Nos stories de seu perfil no Instagram, o sertanejo afirmou se tratar de uma "fake News". Anteriormente, a defesa dele disse a Splash desconhecer "eventual mandado de prisão". Vale ressaltar que, até o momento, a Justiça não determinou a detenção do cantor porque ainda vai analisar a solicitação feita pela promotoria.

Sertanejo negou que tenha sido condenado no processo movido por Lima. Ele alegou se tratar de uma "fake News" criada por terceiros para "tirar o foco" de um processo anterior que ele venceu na Justiça — essa ação não tem nada a ver com Fernanda. "As próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake News aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir".