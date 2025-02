'Dragon Ball Daima' chega ao cinema com novo vilão, crueldade e Goku jovem

Dragon Ball Daima: Goku e Vegeta voltam a ser crianças após uso das esferas do dragão Imagem: Divulgação/Toei Animation

Primeiro episódio de "Dragon Ball Daima": enquanto Goku e seus amigos curtem a paz na terra, Gomah se torna rei do Mundo dos Demônios e se desespera ao saber que os guerreiros saiyajins foram capazes de matar Majin Boo. Sem conseguir usar as esferas de seu planeta, o vilão decide visitar a terra para usar as esferas do dragão locais para transformar os heróis em criança.

Goku, Vegeta e Piccolo em 'Dragon Ball Daima' Imagem: Divulgação/Toei Animation

Segundo episódio de Dragon Ball Daima: Com o sucesso do plano diabólico do Rei Gomah, Goku e Vegeta e seus amigos voltam a serem crianças de 6 anos — enquanto as crianças se tornam bebê. Para entender quem era o novo vilão, os guerreiros decidem viajar ao Reino dos Demônios para usar as esferas do dragão do outro universo para reverter a magia.